رسالة قوية من قائد في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

قال قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، اليوم الخميس لقائد كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- محمد الضيف إنه لن يسمح لجيش الاحتلال ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها، مشددا على العهد والميثاق.



تضامن الحرس الثوري الإيراني مع كتائب القسام



وذكر قآني في رسالة وجهها إلى الضيف "إن المقاومة أثبتت عمليا أن الكيان المحتل أوهن من بيت العنكبوت وسطرتم ملحمة عنوانها طوفان الأقصى وكتبها الله على أيدي المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة".

وأكد قآني في رسالته: "أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني المحتل وأثبتم عمليا كم هو أوهن من بيت العنكبوت يكفي ما قاله العدو في توصيف هذا الحدث العظيم بأن المنطقة بعد طوفان الأقصى لن تكون كما قبله".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قولها: إن المرشد الإيراني، آية على خامنئي، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إيران لن تدخل الحرب مع إسرائيل نيابة عن حركة حماس.

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خامنئي يرفض دخول إيران الحرب



وقال 3 مسئولين كبار وفق "رويترز"، إنّ المرشد الأعلى الإيراني وجّه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، مشيرًا إلى أن حماس لم تبلغ إيران بعملية الطوفان فى 7 أكتوبر، وبالتالي، فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها"

وقال علي خامنئي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن دون التدخل مباشرةً، بحسب المسئولين الذين تحدثوا للوكالة، وهم من إيران وحماس مطلعين على المناقشات، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، حتى يتسنى لهم التحدث بحرية.

المرشد الإيراني يبلغ هنية بقرار الحرب



وذكر مسئول من "حماس" لـ"رويترز" أن المرشد الإيراني طالب هنية بإسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنًا إيران وحليفتها اللبنانية القوية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.



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