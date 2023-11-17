مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم وتصفيات أمم أوروبا وبطولة شمال أفريقيا للشباب بمشاركة منتخب مصر وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

إيسواتيني ضد ليبيا 3:00 عصرا

غينيا ضد أوغندا 3:00 عصرا

جزر القمر ضد أفريقيا الوسطي 3:00 عصرا

زامبيا ضد الكونغو 6:00 مساء

ليبيريا ضد مالاوي 6:00 مساء

غانا ضد مدغشقر 6:00 مساء

الكاميرون ضد موريشيوس 9:00 مساء

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كوت ديفوار ضد سيشيل 9:00 مساء

تونس ضد ساو تومي 9:00 مساء

مالي ضد تشاد 9:00 مساء

بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو 9:00 مساء

تصفيات أمم أوروبا

كازاخستان ضد سان مارينو 5:00 مساء

مولدوفا ضد ألبانيا 7:00 مساء

فنلندا ضد أيرلندا الشمالية 7:00 مساء

إنجلترا ضد مالطة 9:45 مساء

إيطاليا ضد مقدونيا 9:45 مساء

بولندا ضد التشيك 9:45 مساء

الدنمارك ضد سلوفينيا 9:45 مساء

بطولة شمال أفريقيا للشباب

الجزائر ضد مصر 3:00 عصرا

تونس ضد المغرب 3:00 عصرا

وكان منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، تعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر



وسيلتقي منتخب مصر للشباب نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا، في اللقاء المحدد له يوم الثالثة عصر اليوم الجمعة على نفس الملعب.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب



ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

قوام بعثة منتخب الشباب



يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب



وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.