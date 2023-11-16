الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

"حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

ندوة جامعة الوادي
ندوة جامعة الوادي الجديد، ڤيتو


نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب ندوة  تثقيفية بعنوان "حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" فى إطار سلسلة الندوات عن الحريات الدينية حريات وذلك بالمدينة الجامعية للطلاب.

حاضر فى الندوة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وقداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

Advertisements

وقال الدكتور  مصطفى محمود أن الندوة تأتى فى إطار دعم رئيس الجامعة لقضية رفع الوعي لدى طلاب ومنتسبي الجامعة فى مختلف القضايا والموضوعات وأضاف أن حرية الدين هي الحق في اعتناق الفرد أي دين يختاره وإظهار دينه في العبادة من دون تدخل لا مبرّر له والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

 

ومن جانبه ذكر الدكتور عمر عبد الكريم فى كلمته أن مقاصد الحرية اي الحرية في الإسلام وكيفية العبادة الصحيحة ولا إكراه في الدين واحترام الرسل وسماحة الإسلام وتصحيح الأخطاء للشباب وموقف الإسلام من الجماعات المتطرفة.
وقال قداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة أن حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة  في الحياة الخاصة أو العامة بإظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال.

وفى ختام الندوة تم الاستماع إلى أسئلة الطلاب والإجابة عنها بشكل إيجابي وفعال وتعديل بعض المفاهيم وتصحيحها لديهم من أجل بناء أجيال واعية مثقفة لديها خلفيات دينية تفيد الوطن والمجتمع.

يذكر أن الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين كنيسة السيدة العذراء بالخارجة منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد

مواد متعلقة

إزالة 41 حالة تعدٍ واسترداد 1890 فدانًا زراعيًا بالوادي الجديد

رئيس مركز الفرافرة يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية المقبلة

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتابع تجهيز المقار الانتخابية للانتخابات الرئاسية

جامعة الوادي الجديد تطلق سلسلة من الندوات التثقيفية للتوعية بأعراض حمى الضنك

"أخطار العنف الإلكتروني المستحدث" على مائدة جامعة الوادي الجديد

افتتاح مركز تأهيل "قادرون باختلاف" بقطاع الداخلة بالوادي الجديد (صور)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

تصريح قوي من الأردن حول معاهدات السلام مع الاحتلال

المقاومة الفلسطينية تنصب فخا وتستدرج جنود الاحتلال (فيديو)

منتخب المغرب يخسر رسميا خدمات لامين يامال نجم برشلونة للأبد

تخطى أبو تريكة، أرقام مميزة لـ محمد صلاح بعد سوبر هاتريك جيبوتي

رسالة قوية من قائد في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

المزيد
الجريدة الرسمية