"حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب ندوة تثقيفية بعنوان "حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" فى إطار سلسلة الندوات عن الحريات الدينية حريات وذلك بالمدينة الجامعية للطلاب.
حاضر فى الندوة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وقداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.
وقال الدكتور مصطفى محمود أن الندوة تأتى فى إطار دعم رئيس الجامعة لقضية رفع الوعي لدى طلاب ومنتسبي الجامعة فى مختلف القضايا والموضوعات وأضاف أن حرية الدين هي الحق في اعتناق الفرد أي دين يختاره وإظهار دينه في العبادة من دون تدخل لا مبرّر له والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
ومن جانبه ذكر الدكتور عمر عبد الكريم فى كلمته أن مقاصد الحرية اي الحرية في الإسلام وكيفية العبادة الصحيحة ولا إكراه في الدين واحترام الرسل وسماحة الإسلام وتصحيح الأخطاء للشباب وموقف الإسلام من الجماعات المتطرفة.
وقال قداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة أن حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة في الحياة الخاصة أو العامة بإظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال.
وفى ختام الندوة تم الاستماع إلى أسئلة الطلاب والإجابة عنها بشكل إيجابي وفعال وتعديل بعض المفاهيم وتصحيحها لديهم من أجل بناء أجيال واعية مثقفة لديها خلفيات دينية تفيد الوطن والمجتمع.
يذكر أن الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد.
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