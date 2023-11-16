محمد صلاح يسجل سوبر هاتريك لأول مرة في مسيرته مع منتخب مصر

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

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وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

ونجح محمد صلاح في تخطي عدد أهداف محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم، حيث بات صلاح يتصدر قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، وخلفه أبو تريكة برصيد 14 هدفًا.

فيما واصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، حيث وصل وصيد صلاح إلى 53 هدفا.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

وأحرز محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة النيجر الودية في سبتمبر 2022.

كما تعد مباراة جيبوتي هي المرة الثامنة التي يسجل فيها محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة، بعد مباريات النيجر (مرتان)، وجزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي (هاتريك)، وتوجو.

كما كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر بعد 4 مباريات، أمام كل من غينيا، وتونس، وزامبيا، والجزائر، حيث كان آخر هدف دولي له أمام مالاوي في مارس 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.