الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 3 منازل آيلة للسقوط بواحة الداخلة بالوادي الجديد

إزالة لمنازل آيلة
إزالة لمنازل آيلة للسقوط، ڤيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قرارات إزالة (خطر داهم)، لعدد من المنازل الآيلة للسقوط، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين قاطنى هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز  الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح أزالت 3 منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط، بالمشاركة مع أهالى القرية، والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، تحت إشراف محمود عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح.

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وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلي صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

حيث شهدت مدينة موط، استمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملات الصباحية والمسائية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار  الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها،وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء وإيهاب كامل رئيس حى جنوب موط ومحمود عبدالجواد مدير تحسين البيئة وبمشاركة العاملين بقسمى النظافة وتحسين البيئة بالمركز.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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إزالة منازل آيلة للسقوط بقري الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الداخلة حملات النظافة واحة الداخلة

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