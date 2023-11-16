مؤتمر حاشد في الوادي الجديد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية.

حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب وجموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.

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بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد الذي قدمته الإعلامي محمد بدرالدين، أمين إعلام الحزب بالمحافظة، وانطلق بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، حيث استعرض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض واحات الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.

تناول المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

ولفت أدم في حديثه إلى الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات، موضحا الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية فى مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة مؤكدا على الدعم الكامل من أمانة حزب الوادي الجديد للسيد رئيس الجمهورية.

فيما أكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

كما تناول القس شنودة صهيون كاهن كنيسة العذراء نيابة عن نيافة الأنبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

وأكد الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ وأمين الصحة، أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة الوادي الجديد في تطوير المنظومة الصحية، وثمن النائب مؤمن معاذ، الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم منظومة الصحة بمصر عامة ومحافظة الوادي الجديد خاصة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق كل الدعم والمساندة.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر على أن ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل، وأكدت على دور المرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات، مطالبة الجميع بالخروج للمشاركة وإظهار المحافظة بالمظهر اللائق الذي عهدناه في شعب الواحات.

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