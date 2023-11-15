كتائب القسام تقصف عسقلان وسديروت برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، قصف مستوطنات عسقلان وسديروت برشقة صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأوضحت القسام، أنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، كما تم استهداف ناقلة جند للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".

وأضاف البيان، أنه تم قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

#شاهد لحظة سقوط صاروخ في عسقلان بعد أن أطلقته القسام. pic.twitter.com/jkibjzDjMO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2023

وقبل وقت سابق، قال مسئول تم إطلاعه على سير مفاوضات، إن وسطاء قطريين يحاولون، اليوم الأربعاء، التفاوض على اتفاق بين حركة حماس والكيان الاسرائيلي، بحسب رويترز.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.

وأضاف المسئول، أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.

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وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل.

وقال المسئول: إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق، لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل.

ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين سيطلق الكيان الاسرائيلي سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.