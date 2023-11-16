فريد زهران يستقبل السفير الأسترالي في القاهرة

استقبل فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادة الحزب، وفدا من السفارة الأسترالية بقيادة السفير الأسترالي أكسل وابنهورست.

فريد زهران يناقش علاقات مصر وأستراليا

استعرض اللقاء تطورات المشهد السياسي في مصر والإقليم، والعلاقات الثنائية بين مصر واستراليا وإمكانات التعاون الاقتصادي في جذب الاستثمارات الاسترالية إلى مصر وزيادة حجمها.

وعلى مستوى القضية الفلسطينية، أبدى فريد زهران وقيادة الحزب انزعاجهم الشديد من الموقف الرسمي الغربي، وحالة الصمت الكبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة إزاء الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على المدنيين الفلسطينيين، والتي لا تتوقف ولا تستثني المستشفيات ودور العبادة، وتستمر في ممارسات للإبادة الجماعية وسياسة العقاب الجماعي الفاشية.

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كما شدد فريد زهران وقيادات حزبه على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر كل فترة كنتيجة ومحصلة لغياب حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والتي يستحيل معها بناء استقرار في المنطقة، لأن حركات المقاومة لن تتوقف طالما لا يتحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل أمين عام الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد سالم المستشار السياسي وأمين الهيئة البرلمانية للحزب.

كان فريد زهران المرشح الرئاسي أعلن تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة، مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.