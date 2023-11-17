تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس فيلكس بابا رومية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس فيلكس بابا رومية.

قصة القديس فيلكس

سنة 274م تنيَّح القديس فيلكس بابا رومية. وُلِدَ هذا القديس من أبوين مسيحيين بمدينة رومية سنة 210 م، فربياه على الآداب المسيحية والعلوم العالمية. تدرج في الرتب الكهنوتية فرسمه القديس أسطاسيوس بابا رومية شماسًا، ورسمه القديس البابا يسطس قسًا، ولما تنيَّح القديس البابا ديونيسيوس بابا رومية الذي كان معاصرًا للقديس البابا ثاؤناس الإسكندري اُختير هذا الأب لبطريركية رومية، فرعى رعية المسيح أحسن رعاية. ولما ملك الإمبراطور أوريليانوس أثار الاضطهاد على المسيحيين وعذَّبهم بعذابات شديدة، فاستشهد كثيرون، وقد نال منه هذا الأب شدائد كثيرة حيث ألقاه في السجن فابتهل إلى الله أن يرفع هذا الضيق عن الشعب وألا يُريه عذاب أحد من المسيحيين.

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فاستجاب الله طلبته وتنيَّح داخل السجن بعد أن أقام على الكرسي خمس سنين ونصف تاركًا أقوالًا كثيرة مفيدة للوعظ والتعليم.

البابا تواضروس يرسم ٢٧ كاهنًا للخدمة في أمريكا وأفريقيا

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيامة ٢٧ كاهنًا جديدًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للخدمة بكنائس الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وصلى قداسة البابا تواضروس القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه ١٠ من الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وعقب صلاة الصلح سام قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة الآباء الأساقفة، ١٥ كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وثمانية كهنة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم ثلاثة لكنائس نيوچيرسي، وخمسة لكنائس سان هوزيه وكلورادو وسياتل وأوريجون وكونكورد.

كما سام قداسة البابا أربعة كهنة للخدمة في المناطق التي يرعاها نيافة چوزيف الأسقف العام بإفريقيا.

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