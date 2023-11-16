تفاصيل حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

قنوات أون تايم سبورتس، عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء 15 نوفمبر، للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات أون تايم سبورت على حقوق البث التلفزيوني لمباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقوق ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في التصفيات.

وأعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، أن الاتفاق تم على حقوق بث جميع المباريات بالمجان، مبديا سعادته بتعاون الشركات الراعية لبث مباريات المنتخب المصري داخل وخارج الأرض.

Advertisements

فيما قال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة: "ننفذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير العمل الرياضي والإعلام الرياضي في مصر"، مشيرا إلى أن جهود الشركة المتحدة تهدف إلى إسعاد الشعب المصري، مع حرصها على تقديم أكبر الخدمات لهم بشكل مجاني.

بينما أكد أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة: "إتمام هذا الاتفاق بعد تفاوض طويل مع الفيفا يعد إنجازا كبيرا، خصوصا مع حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق البث التلفزيوني لـ273 مباراة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا الاتفاق على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج الأرض، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد آخر من الحقوق التجارية الخاصة.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وبدأت تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

وتم تقسيم المنتخبات الإفريقية ال 54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، ويشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريبًا عن تعاقدات مهمة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر ، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



