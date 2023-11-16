الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، الأردن يتعادل مع طاجيكستان 1/1

الأردن وطاجيكستان،
الأردن وطاجيكستان، فيتو

حقق منتخب الأردن التعادل مع مضيفه طاجيكستان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب دوشانبي المركزي، في افتتاح لقاءات المجموعة السابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب طاجيكستان بهدف السبق في الدقيقة 89 عن طريق شاروم سامييف، فيما أحرز التعادل للنشامى الأردن يزن النعيمات بالدقيقة 90+3.

تفاصيل مباراة الأردن وطاجيسكتان

وبدأ منتخب طاجيكستان المتسلح بعاملي الأرض والجمهور اللقاء مهاجمًا، فيما حاول الأردن أن يمتص هذا الاندفاع.

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ووجد الأردن صعوبات في إيجاد الحلول المناسبة لتهديد مرمى رستم ياتيموف، في ظل غياب الفاعلية المطلوبة، نظرًا لضعف في عملية البناء، ولقلة الكثافة العددية في المناطق الأمامية.

ولاحت فرصة لمنتخب الأردن، حينما راوغ يزن النعيمات على مشارف منطقة الجزاء، وسدد بقوة تصدى لها ياتيموف على دفعتين.

وكاد منتخب طاجيكستان أن يتوج أفضليته النسبية، عندما تلاعب أمادوني كامولوف بدافع النشامى، وأطلق كرة قوية حولها أبو ليلى ببراعة لحساب ركنية.

ولم يتحسن أداء النشامى في الشوط الثاني، حيث تكررت مشاهد الكرات المقطوعة، وغابت المحاولات الهجومية الفاعلة والجادة، في وقت لم يتخل فيه طاجيكستان عن أطماعه في خطف هدف.

وظل الملل ملازمًا لأداء المنتخبين، دون أن يقوم المدربان بأي تغييرات مؤثرة، ودخلت المباراة الدقيقة 85، ولم يجر مدرب الأردن أي تبديل رغم تراجع المردود البدني عند بعض اللاعبين.

وفي الدقيقة 89 سجل منتخب طاجيكستان هدف السبق الثمين، بعد تسديدة ارتدت من أبو ليلى لتتهادى أمام المتحفز شاروم سامييف ليودعها الشباك، قبل أن يقوم مدرب النشامى بالدفع بصالح راتب.

وفي الدقيقة 90+3 تمكن الأردن من إحراز هدف التعادل القاتل، بعد تمريرة متقنة من إحسان حداد وجدت يزن النعيمات ليضعها في المرمى، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بنتيجة 1-1.

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