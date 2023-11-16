تصفيات كأس العالم 2026، فوز اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بنتائج كبيرة

افتتح منتخب كوريا الجنوبية مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، باكتساح ضيفه منتخب سنغافورة 5 /0، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، حمل توقيع تشو كيو سيونج في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري أربعة أهداف متتالية عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 50 وهيونج مين سون في الدقيقة 63 وأوي جو هوانج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وكانج إن لي في الدقيقة 85.

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وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب الصين الفوز على مضيفه تايلاند بنتيجة 2-1.

فوز اليابان على ميانمار

واستهل منتخب اليابان مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب ميانمار (5-0) اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ولعب أياسي يويدا دورا محوريا في الفوز الكاسح للساموراي الياباني بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 11 و45 و50.

وتكفل دايتشي كامادا ورينسو دوان بتسجيل الهدفين الثاني والخامس لليابان في الدقيقتين 28 و86.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سوريا مع نظيره كوريا الشمالية ضمن المجموعة ذاتها.

اليابان وميانمار، فيتو

منتخب أستراليا يسحق بنجلاديش

واستهل منتخب أستراليا مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بانتصار كاسح على ضيفه بنجلاديش (7-0)، اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة.

وتقمص جيمي ماكلارين دور البطولة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) لمنتخب أستراليا في الدقائق 48 و70 و84.

وأضاف ميتشيل دوك الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 37 و40، وتكفل هاري سوتار وبراندون بوريلو بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و20.

ويلتقي في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها منتخب لبنان ضيفه فلسطين في وقت لاحق اليوم.

كما افتتح منتخب فيتنام مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بالفوز على مضيفه منتخب الفلبين (2-0) اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وتقدم فان توان نجين بهدف لفيتنام في الدقيقة 16 ثم أضاف باك دين نجوين الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي منتخب العراق ضيفه إندونيسيا ضمن المجموعة ذاتها.