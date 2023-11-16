مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

بث مباشر، مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة، تبحث جماهير منتخب مصر عن بث مباراة الفراعنة الكبار أمام جيبوتي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بدور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بث مباشر، مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد الأرضي والفضائي، بعد حصولها على كافة مباريات مصر في الداخل والخارج خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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بث مباشر، شاهد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

آخر مواجهة مع جيبوتي

وسبق أن تقابل المنتخب المصري مع جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2010، حيث تواجدا في نفس المجموعة بالمرحلة الثانية بتصفيات مونديال 2010 عن بجانب مالاوي وجمهورية الكونغو.



وحل منتخب مصر ضيفا على جيبوتي يوم 6 يونيو 2008، وفاز الفراعنة بنتيجة 4-0 وتجدد اللقاء يوم 12 أكتوبر 2008 باستاد القاهرة، وفاز منتخب مصر أيضا بنفس النتيجة 4-0.

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0 موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

قائمة هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

ويتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 هدفا ويأتي خلفه عمرو زكي برصيد 12 هدفا ثم محمد صلاح برصيد 11 هدفا وحسام حسن 10 أهداف.