الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

شاهد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 (بث مباشر)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا منتخب جيبوتي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بدور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس 

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد الأرضي والفضائي، بعد حصولها على كافة مباريات مصر في الداخل والخارج خلال تصفيات كأس العالم 2026.

 

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 10853.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS


القمر الصناعي: النايل سات
التردد 12765.
الاستقطاب أفقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 4/3.
تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD
القمر الصناعي: سهيل سات.
التردد: 11547.
الاستقطاب: عمودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

 

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون 

وضم الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

 

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وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

 

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم
1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0  موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

 

قائمة هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 هدفا ويأتي خلفه عمرو زكي برصيد 12 هدفا ثم محمد صلاح برصيد 11 هدفا وحسام حسن 10 أهداف.

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