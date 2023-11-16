الخميس 16 نوفمبر 2023
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نائبة محافظ الإسكندرية ومدير التربية والتعليم يتفقدان مدرسة فتح الله للتكنولوجيا

نائبة محافظ الإسكندرية
نائبة محافظ الإسكندرية ومدير التربية والتعليم،فيتو

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق، وذلك بحضور القبطان علاء فتح الله والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وهمت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية.

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وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة معمل الحاسب الآلي ومعمل الابتكارات  ومعمل المخبوزات ومعمل اللغة والصوتيات والفصول الدراسية ومعمل الأنشطة والملاعب الرياضية.

وتناول مدير المديرية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية  ومراكز التميز، وأكد على دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة ، وإيجاد  مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة، وأنه يرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكّد مدير المديرية أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ترتكز على  ربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلًا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات  تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني. 

وفي سياق متصل تناول (أبوزيد) مع الطلاب أهمية الأنشطة وتوضيح الهدف منه والإيجابيات التي ستعود على طلاب المدرسة خلال الفترة القادمة وأهميته ودوره فى تطوير وتحديث  الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل، وأشاد بالجهود المتميزة من الجميع  .

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليم

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