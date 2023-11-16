الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ دمياط تبحث التعاون مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

محافظ دمياط مع ممثلى
محافظ دمياط مع ممثلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة

 استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم بمكتبها، ممثلي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR وهيئة كاريتاس الدولية، وذلك لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك.

ورحبت " المحافظ " بممثلى الجانبين، مؤكدة حرص المحافظة على التواصل مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل السبل نحو تحقيق التنمية وخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين، كما بحثت مع الجانبين آلية مد جسور التواصل لتقديم سبل الرعاية اللازمة للاجئين خاصةً مع وجود عدد كبير بمدينة دمياط الجديدة.

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وفى هذا السياق، اطلعت " الدكتورة منال عوض" على خطة الهيئة خلال المرحلة القادمة، كما استعرضت جهود المحافظة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية وشركات التنمية لإدماج اللاجئين بالمجتمع وتمكين المرأة خاصةً على المستويين الاقتصادى والاجتماعى ودعم مجالات ريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية التى تؤهل الشباب والسيدات إلى إقامة مشروعات وتطوير المشروعات القائمة، وما حققته المدينة الصديقة للنساء التى تم إنشائها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ تلك المحاور.

ودعت " محافظ دمياط " هيئة كاريتاس بالشراكة مع المحافظة لتعزيز تلك الأهداف وإدماج اللاجئين بتلك الدورات، مما يساهم فى تبادل الخبرات بين المتدربين، وأيضًا إدراج مقترحات تدريب الجمعيات الأهلية بخطة الهيئة بما يساهم فى تأهيلهم للعمل بمجالات أكبر لمساعدة المجتمع والمشاركة بالمخططات التنموية، وكذلك تأهيل الخريجين وتدريب العاملين بمؤسسات الدولة وتقديم الرعاية لذوى الإعاقة ودعم ملف الامومة  والطفولة.

وعلى الجانب الآخر، أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وهيئة كاريتاس بجهود محافظ دمياط فى ملف استضافة اللاجئين وإدماجهم فى المجتمع المصرى، لكى تصبح نموذجًا على المستوى الإقليمى والدولى فى دعم اللاجئين، كما أعربوا عن تطلعهم إلى تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظة.

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