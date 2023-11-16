الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تخصيص جناح لدور النشر الجديدة في معرض القاهرة للكتاب الـ55

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، والمقرر إقامتها يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط.

هيئة الكتاب 

وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخط عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا.

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وجاء ذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، ويأتي ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

معرض القاهرة للكتاب 

 ومن المقرر أن ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ 55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

كما كانت قد اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

مد باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب حتى يوم 26 نوفمبر الجاري

نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

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مد باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب حتى يوم 26 نوفمبر الجاري

نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

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