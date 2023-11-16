الخميس 16 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يستقبل سفير بيرو في القاهرة

فريد زهران خلال استقبال
فريد زهران خلال استقبال سفير بيرو، فيتو

 استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران سفير دولة بيرو، بحضور قيادات الحملة الانتخابية وقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  للنقاش حول الوضع السياسي والإقليمي والدولي.

 

كواليس اللقاء بين فريد زهران وسفير بيرو 

ودار النقاش حول مستجدات الوضع في الإقليم، وتطورات الموقف في قطاع غزة، ووجه المرشح فريد زهران التحية لدولة بيرو على موقفها الإيجابي من القضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد السفير خوسيه بيتانكورت، أن بيرو تدعم بشدة حق الدولتين وتحترم القانون الدولي الإنساني، وترفض الاعتداء على المدنيين، وتدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما دعت بيرو أكثر من مرة إلى وقف إطلاق النار.

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وتطرق النقاش أيضًا إلى التجربة السياسية الثرية في دولة بيرو، والتي تقوم على أساس مبادرة الاتفاق الوطني عام ٢٠٠٢، الذي يضع مبادئ أساسية للعمل السياسي والاتجاهات الاقتصادية العامة للدولة بناءًا على حوار مع الأحزاب والنقابات والجامعات.

وطرح المرشح فريد زهران مبادرة لمد جسور التعاون والتواصل بين الأحزاب السياسية المصرية والأحزاب السياسية في بيرو لتبادل الخبرات ونقل تجربة الاتفاق الوطني البيروفي إلى مصر، والتي يمكن البناء عليها ولاسيما أنها ما كانت يطمح إليها فريد زهران والحزب المصري الديمقراطي كمخرج للحوار الوطني.

كما تمنى السفير البيروفي تدشين مجموعة صداقة برلمانية مصرية بيروفية، تساهم في مد جسور التواصل بين البلدين، وبناء المواقف المشتركة حول القضايا الجنوبية وقضايا دول العالم الثالث، مثل الحق في التنمية وبناء السلام العالمي والتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا المشتركة، ورحب نواب الحزب والمرشح فريد زهران بهذه البادرة وأهميتها.

وشارك في الحضور والنقاش، المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية والأمين العام للحزب والنائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة ونائب رئيس الحزب، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب وعضو الحملة الاستشارية للحملة، والدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح فريد زهران وأمين الهيئة البرلمانية للحزب.

 

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح. 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.

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