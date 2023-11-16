وزارة العمل: تفتيش ميدانى على منشآت الغربية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الغربية، استقبلت زيارة من الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك للقيام بأعمال التوجيه الفني وعرض الملاحظات الخاصة بمكاتب التفتيش العمالي التى لوحظت فى الزيارة السابقة بمكاتب العمل وإدارة الرعاية ومتابعة الأحكام، كما جرى التطرق إلى معوقات منظومة حوسبة التفتيش وحل جميع المشاكل التى تواجهها، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى تفعيل القيام بمهامها المنوطة بها فى متابعة ومراقبة المكاتب التابعة فى المحافظات والتأكد من قيامها بدورها الهام فى أعمال التفتيش الميداني وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القانون والقوانين ذات الصلة فى كافة المنشآت، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديريات بالمحافظات فى متابعة تنفيذ أحكام القانون والتزام المنشآت بذلك، واتخاذ ما يلزم تجاه المنشآت المخالفة، والمتابعة المستمرة لأعمال تلك المكاتب من خلال الإدارة المختصة وضمان التفتيش على المنشآت كثيفة العمال للحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم داخل تلك المنشآت..

Advertisements

مديرية العمل بالغربية

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة، أنه استقبل السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى بالوزارة، وإسلام النويهى باحث بالإدارة، فى زيارة تضمنت متابعة تنفيذ ملاحظات الإدارة فى زيارة سابقة، والتأكد من تلافيها فى أعمال التفتيش الميدانى، فى المكاتب والإدارات المختصة، بحضور ياسر عيد وكيل المديرية ومديرى ومفتشى مكاتب التفتيش التابعين للمديرية، كما جرى بحث معوقات منظومة الحوسبة ووضع حلول لها لتسهيل عمليات التفتيش الميدانى والحصر، كما جرى تحديد موعد زيارة لاحقة لمتابعة تنفيذ الملاحظات الحالية والتأكد من عدم حدوث أى معوقات أو مشكلات تواجه عمل المكاتب والمفتشين، وضمان تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، بما يزيد من الإنتاجية ويوفر مناخ عمل آمن...

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت ندوة للتوعية حول " التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم "، بحضور 35 من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في أعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وتناولت الندوة عدة محاور أهمها: كيفية التقدم للوظائف المختلفة والأوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن الندوة شارك فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، ورباب أبو العزم عضو الفرع عن كرسي الإعاقة، وافتتحت الندوة مقررة الفرع واستعرضت الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة، كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال الندوة عن التشغيل لذوي الهمم وكيفية الحصول علي كافة حقوقهم وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير بدعم ذوي الهمم وتشغيلهم في أماكن تتناسب معهم، كما استعرض بعض من الشباب ذوى الهمم مشكلاتهم وجرى الرد عليها وإيجاد حلول لها، وقد جرى ترجمة اللقاء بلغة الاشارة للصم والبكم، كما ألقت مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن أحكام تشغيل النساء وعدد ساعات العمل بقانون العمل، وأيضًا نصوص قانون العمل فى تشغيل ذوي الهمم..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.