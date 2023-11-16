وزارة العمل تعلن تنظيم توظيفي لشباب أسيوط يوفر 150 وظيفة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوم توظيفي للشباب من الجنسين للعمل في إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها في الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين في الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلي أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، وتحت رعاية المديرية وإشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة..

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مديرية العمل بأسيوط

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح في العقود التي سيتم توقيعها، كما سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل التابعة للمديرية في مختلف أرجاء المحافظة، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة، ومنوهًا إلى استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب في منشآت القطاع الخاص بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة..

مديرية العمل بمحافظة المنوفية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة المنوفية نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بكلية التربية النوعية بأشمون تحت عنوان: "مخاطر الحريق وخطة الطوارىء وأهميتها وكيفية تنفيذها والتدريب عليها"، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين في قطاعات العمل، وكذلك التوعية بمخاطر عدم المشاركة في العملية الإنتخابية القادمة وحث الشباب الجامعي على المشاركة الانتخابية حفاظًا على سلامة الوطن وأمنه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال في مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والعمل، وكذلك توعية الشباب باهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وأهمية ذلك فى دفع خطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة، ان الندوة شارك فيها الكيميائى عبدالفتاح علي الكيلاني مدير منطقة عمل اشمون، والكيميائي نعيم السيد أحمد مدير مكتب السلامة باشمون، والكيميائية ماجدة سعيد عبدالوهاب والتي ألقت المحاضرات خلال الندوة، بحضور وكيل الكلية لشئون البيئة، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، ومسئول السلامة والصحة المهنية، وعدد من العاملين والطلاب، مؤكدًا أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم، حرصًا منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشىت كثافة من حيث الطلاب والمترددين..

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