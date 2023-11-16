الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

مكتبة الإسكندرية تتسلم عددًا من الكتب الإسبانية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تتسلم عددًا من الكتب الإسبانية،فيتو

استقبل اليوم الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والاعلام بمكتبة الإسكندرية، وفدًا إسبانيًا مكونا من 15 فردًا يترأسه الدكتور محمد عز الدين؛ مؤسس ورئيس أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا، وحمدي زكي؛ المستشار السياحي لدولة إسبانيا.

 

 وذلك لإهداء مجموعة من الكتب الإسبانية لمكتبة الإسكندرية عبارة عن 28 كتاب يعكس الحضارة الإسبانية وعدد 6 اسطوانات مدمجة.


وتوجه الوفد بعد الإهداء مباشرة لعمل جولة في مكتبة الإسكندرية لزيارة المتاحف والمعارض ومشاهدة عرض البانوراما الحضارية.

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كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان (جماليات الأزياء والحلي الشعبية للنساء في الواحات المصرية)، يقدمها الأستاذ الدكتور أشرف عبدالقادر؛ أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. 
 

تأتي تلك المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات (محطات من التراث المصري) التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية. 
 

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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