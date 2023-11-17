باحثة تكشف مستقبل قطاع غزة حال إحكام إسرائيل سيطرتها عليه

قطاع غزة، قالت ولاء عبد المرضى، الباحثة بالشأن الفلسطينى، إن كل ما يحدث من اعتداءات واقتحامات للمدارس والمستشفيات الفلسطينية ما هي إلا إرهاصات لنية اجتياح قطاع غزة، وهي حالة من التخبط السياسي والعسكري الإسرائيلي في التعامل مع الضربة القوية التي قصمت بها حماس ظهرهم يوم 7 أكتوبر وهى عملية طوفان الأقصى.

وأضافت أن ما تقوم به إسرائيل الآن ما هو إلا محاولات للقضاء على حماس نهائيًّا، لذلك جاءت الإدعاءات بأن قادة حماس تتمركز تحت لمستشفيات، وهذا كان السبب المُعلن لاقتحامهم إياها و تزداد حالة الهياج العسكري الإسرائيلي أكثر وأكثر.



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استعادة الردع من جديد

وتابعت لفيتو:" بمجرد أن تتمكن إسرائيل بالإمساك بأحد قادة حماس وإلحاق ضرر عسكري واستراتيجي بالبنية التحتية للمقاومة، وتدمير شبكة الأنفاق التي تحميهم، وتقويض فرص استمرار تصنيع الأسلحة والقنابل الخاصة بهم، هذا بهدف استعادة الردع داخليًّا وخارجيًّا ؛ سيقومون فورًا بالاجتياح للقطاع تحت هدف ضرورة القضاء عليهم، ومن ثم الحصول على الهدف الصهيوني الأول وهو السيطرة على القطاع كاملًا ومنه سيتم فرض واقع أمني جديد في القطاع تكون فيه حماس خارج السلطة.



السيناريوهات المتوقعة حال السيطرة على غزة



وأوضحت أن إحكام إسرائيل سيطرتها على قطاع غزة سيجعل الصراع بين إسرائيل وحماس داخل قطاع غزة فقط، وهو ما ترى إسرائيل نفسها فيه أن لها هيمنة عسكرية لكن فى نفس الوقت قد يؤدى الى صراع إقليمي ومنه أنه يمكن أن تتوسع الحرب خارج حدود غزة مثل حدوث عمليات من الجبهة اللبنانية، أو حتى على المستوى الداخلي من الفصائل الفلسطينية الأخرى.



قوى دولية



وأردفت:" هناك احتمالية كبيرة بهيمنة إسرائيل على قطاع غزة أو تدخل قوة دولية للسيطرة عليه تحت مسمى تحقيق الأمن في المنطقة وفي كلا الحالتين هو هدف إسرائيلي لسحب القطاع من بين قبضتي السلطة الفلسطينية".



مخطط التهجير

واضافت ان اسرائيل سوف تسعى الى قتل القضية الفلسطينية فى حالة إحكام سيطرتها على غزة بمحاولة تهجير أهالى غزة وهو المخطط الذى رفضته مصر وحذرت منه، لكن على الرغم من ذلك سعت إسرائيل لوضع الكثير من الاقتراحات الاخرى مثل أن يكون تحت سيطرة مصرية أو أردنية ولكن رفضت مصر، وربما تتبعها باق الدول العربية مع سعيهم لبقائها تحت يد السلطة الفلسطينية، كما أن هناك مقترحا أوروبيا تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأعتقد أن الأمر سينتهي في بقائها في يد السلطة مع سيطرة إسرائيل على الجانب الأمني والعسكري فيها.