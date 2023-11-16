تعرف على خريطة مؤتمرات المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، نشاط مكثف لمرشحى الرئاسة، تشهده الساعات المقبلة، من خلال مؤتمرات انتخابية وجماهيرية تعقد فى عدد من المحافظات.

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بعد غد السبت في الفيوم.

ملامح البرنامج الانتخابي لـ فريد زهران

وأضاف الشناوى أنه سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي -خلال المؤتمرات- بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح الشناوي أن فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة -بموجاتها المتعاقبة- إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

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وتابع: أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون)، حيث ترتكز رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في هذا الملف على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

كما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة إدارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى، من احتكار السلطة والثروة.

وكان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.

وأعلن النائب الوفدي عيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وقال "هيكل" إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.

وأشار إلى أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد "هيكل" أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن أولًا. وأخيرًا.

حملة حازم عمر

وتعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الانتخابي الأول، غدا الجمعة، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

تفاصيل المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

المشاركون في مؤتمر حازم عمر الانتخابي

ويشارك في فعاليات المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.