الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسي خلال انتخابات 2024 بالأقصر

مؤتمر جماهيرى لدعم
مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسي،فيتو

شهدت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادي التابعة لمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة. 

ويتم تنظيم فعاليات المؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي داخل ساحة الشيخ أحمد رضوان، بقرية البغدادى بمدينة البياضية جنوب الأقصر، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية، وأعضاء مجلس النواب بينهم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والنائب حمدي عمر، وأهالي الأقصر والمحافظات المجاورة المترددين على الساحة.

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ويُنظم المؤتمر، برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، عميد العائلة، وجميع عائلات البغدادي والبياضية، لدعم الرئيس السيسي، في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ 9 سنوات ماضية، ومن أجل القضاء على الإرهاب، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ قواعد الدولة، وازدهار السياحة في مصر والأقصر.

فيما شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية، تركيب لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 فى قائمة المرشحين برمز النجمة، وذلك في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للإنتخابات، اليوم الخميس، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين  وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم، حيث تم تركيب اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 رمز النجمة، وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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الأقصر محافظة الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي البغدادي فيتو

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