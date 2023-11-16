انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق (قرى الحورانى - ميت الشيوخ - العبيدية - مدينة فارسكور - كفر العرب - دقهلة)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 18-11-2023، وحتي الساعة 5 مساء نفس اليوم لمدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قطع مياه على خطى مياه قطر 600 مم، أمام كوبرى الوقف وأمام كوبرى الرصاص لتركيب أجهزة الفاقد.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ محطتي رفع مياه رقمي 4 و5 بتكلفة استثمارية حوالي 900 مليون جنيه لتغذية التوسعات العمرانية بمدينة بدر، مضيفًا أن المحطتين يجري تنفيذهما لتلبية احتياجات المناطق الجديدة التي يجري تنميتها بمدينة بدر، وتحسين الخدمة بها، ولا سيما مشروع وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة " زهرة العاصمة "، تزامنًا مع أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد وزير الإسكان ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، سير العمل بمحطة المياه رقم 5، موضحًا أن المحطة تتكون من 9 طلمبات كمرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على خزانين بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري، ومسجد، ومبنى كلور، ومبني محولات، وورشة ومخزن كما بلغت نسبة التنفيذ 95%.

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة، والتي تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وخزانين أرضيين سعة الخزان الواحد 10000 م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، ومنطقة للفائض، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة بمدينة السويس الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 720 مترا بسعر 4 آلاف جنيه، أرض مخازن بمساحة 3000 متر بسعر 1.7 ألف جنيه.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح في كلمته خلال المائدة المستديرة "دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة"، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في ملف التنمية العمرانية، وهناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدد كبير من المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قدمت حوافز استثمارية ضخمة للسوق العقاري لتتمكن الشركات من مواجهة التحديات السوقية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم فرص استثمارية متعددة سمحت بظهور جيل جديد من الشركات العقارية والتي بدأت تجاربها الاستثمارية في السوق، لافتا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.