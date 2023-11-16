الشاكرات السبع إزاي تغير حياتك بيهم، خبيرة طاقة توضح

علم الطاقة له خبايا وأسرار ودائما يحمل العديد من الرسائل وهناك فضول لدى العديد من البشر للتعرف على العلم وخباياه.

وحيث يفسر علم الطاقة أمور عديدة خاصة بجسم الإنسان لو تم التعرف عليها ساعد ذلك على الراحة الجسدية، ومن أهم هذه الأمور الشاكرات.

أسماء الشاكرات بالجسم

وتقول زينة منصور باحثة في علوم الطاقة ولايف كوتش وقارئة تاروت، إن الشاكرات هي مراكز الطاقة في جسم الإنسان وموجودة على العمود الفقري واسمائهم:-

شاكرا الجذر

شاكرا الجنس

شاكرا الضفيرة الشمسية

شاكرا القلب

شاكرا الحلق

شاكرا الاجنا (العين الثالثة)

شاكرا التاج

شاكرا الجذر

وأضافت زينة، أنه أحيانا يحدث خلل في توازن الشاكرات على حسب نوعها، ويتم معرفة ذلك، عند الشعور بالام أسفل الظهر، وتعب في العظام أو الأسنان أو الركبة أو مشاكل في الدم، أو وجود فوبيا من شيء أو انعدام الثقة في الآخرين، وعدم التركيز، وجود مشاكل مادية، لو حدث ذلك فهذا يعنى وجود خلل فى شاكرا الجذر.

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شاكرا الجنس

وتابعت، إما لو يعاني الشخص من دوالي أو بروستاتا أو أكياس دهنية أو توتر وقلق أو خوف أو ضعف جنسي أو هوس جنسي أو خوف من دخول علاقات عاطفية، وهذا يعنى وجود خلل في شاكرا الجنس.

شاكرا الضفيرة الشمسية

أما عند الشعور بالغضب، الإحباط، عدم وجود اتجاه محدد في الحياة وهدف يتم السعي إليه، الخوف من الرفض، عدم الاعتراف بالمشاعر، الخوف من تجربة اي شيء جديد، والشعور باستمرار بالخمول والتعب أو النشاط الزائد، والنزاهة لدرجة السذاجة، والميل للتلاعب للحصول على ماتريد من الآخرين، فهذا يعنى أيضا وجود خلل.

زينة منصور، فيتو

وأوضحت زينة منصور، أن التسويف علامة واضحة في إحداث الخلل، والتدقيق في كل التفاصيل بشكل مفرط، والتدني في الشعور بالذات أو الإفراط بالشعور بالذات أو الايجو “اناني أو نرجسي”, وتخبأة الشعور الداخلي بالضعف بأن يكون الشخص متسلطا أو يقوم بالإهانة أو التنمر على الآخرين، فالتقليل من شأن الآخرين أو التحكم يشعر بالاهمية والرضا عن النفس والسبب الشعور بالعار من الوعي أو اللاوعي وهو العار من الشكل أو الفقر أو الشهادة التعليمية وهو وهمي وغير مبرر بسبب صدمة أو موقف من الطفولة يخيف باستمرار من النقض، والخوف على الشكل والصورة العامة أمام الآخرين، وعدم الصدق مع النفس، وكذلك أن يكون الجسم دائما شديد البرودة او شديد الحرارة، مع التردد في اتخاذ القرارات وصعوبة الاختيار أو التسرع، مع وجود مشاكل بالجهاز الهضمى وزيادة الوزن حول المعدة، وهى مشاكل عديدة كلما زادت كلما زاد الخلل في شاكرا الضفيرة الشمسية.

شاكرا القلب

وقالت زينة منصور، عند صعوبة حب الذات وصعوبة إيجاد شريك الحياة أو خلل في العلاقة مع الشريك وكذلك العلاقة مع الأب والأم، فهذا يعنى وجود خلل فى شاكرا القلب وهي الفاصلة بين الشاكرات السفلية والعلوية وأي خلل فيها يمنع وصول الطاقة من شاكرا التاج أو من شاكرا الجذر.

شاكرا الحلق

وأضافت زينة، أن التأتأة وعدم القدرة عن الكلام وعدم القدرة على التعبير عن الأفكار والخجل الشديد والصوت الخشن عند النساء، ونعومة صوت عند الشباب، والتعب في الأسنان، والقلق الشديد، وكثرة الوسواس، وهجوم الأفكار السلبية، مع الكذب الدائم والمقاطعة للآخرين، والأفكار التافهة دائما، وعندما يتكلم الشخص يقول اه اه اه كثيرا، فهذا يعنى وجود خلل في شاكرا الحلق.

شاكرا الاجنا

وتابعت، أن وجود مشاكل في العين، الأنف، منطقة الجبهة، ضعف النظر البصيرة، وضعف النظر في العين اليمين، فهذا خلل في شاكرا الاجنا.

شاكرا التاج

وأوضحت، بينما الهلع، الخوف الشك، الوسواس القهري، مشاكل مثل الانفصام، هوس في شيء معين، يمكن أن تؤدي إلى جلطات أو أورام لاقدر الله، وجع الرأس الدائم،إضرابات النوم وعدم وجود أولويات فهذا يعنى وجود خلل في شاكرا التاج.