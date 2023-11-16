الأسقفية تستضيف يوم الصلاة معًا من أجل مصر

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع للصلاة والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمتهِ: نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، إذ يؤكد الله لنا أنه يعطينا أفضل مما نتوقع أو نفتكر عندما نتحد بهِ.

واستكمل رئيس الأساقفة: أن وعد الله لنا ونحن نصلي اليوم من أجل مصر، هو وعد الاستجابة لكل ما نطلبهُ في الصلاة، إذ يقول الكتاب "إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كَلاَمِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ" (يو 15: 7).

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وأكد القس مودي فيليب راعي الكنيسة الرسولية بجزيرة بدران في كلمتهِ: أن كل اجتماع للكنيسة هو عيد، إذ نحن كنيسة مقدسة واحدة جامعة رسولية، مضيفًا أن يضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهِ.

وأضاف القس سامح حنا راعي كنيسة قصر الدوبارة، إن هدف الرب هو أن الكنيسة تكون مثمرة، حيث نحتاج أن نقدم توبة للرب لكي نتمم رسالة المسيح في حياتنا.

وصلى الأسقف عادل هارون، من أجل البلاد والمنطقة المحيطة بها، أن يعطي الرب السلام ويوقف كل شر، مستكملًا نحتاج أن نقف رجلًا واحدًا من أجل بلدنا وكنيستنا.

واستكمل القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، الصلاة من أجل أن يعطي الله لنا البصيرة ويفتح قولبنا لكي تمتلئ حياتنا بالنعمة.

حضر اليوم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والأسقف عادل هارون والقس فكري رجائي والمرنم إسحاق كرمي والمرنم كيرُلس مجدي ومجموعة مرنمين من مختلف الكنائس.

رئيس الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان بالمعادي، حيث صلى خدمة تثبيت ثمانيةً أعضاء جدد بالكنيسة.



وقال رئيس الأساقفة في عظتهِ: يجب أن نتظر السيد المسيح بدون أن نكون غافلين مثل العذارى الجاهلات بالكتاب المقدس، إذ يجب أن نستعد جيدًا للقاء المسيح.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن العذارى الحكيمات كان لديهم إيمان إذ ظهر ذلك في أعمالهم، مستكملا: الرب يريدنا أن نكون مثل الحكيمات، يملاء حياتنا بزيت نعمته لنعيش حياة الاستعداد لمجيئه الثاني.

واختتم رئيس الأساقفة موجهًا كلماته للأعضاء الجدد: أصلي أن يشدد الله أياديكم لتقدموا كلمة الله للعالم، وتساهموا في بناء الملكوت.

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