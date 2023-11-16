الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بأسيوط، الأحد

تحصين ماشية، فيتو
تحصين ماشية، فيتو


أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك اعتبار من الأحد المقبل 19 نوفمبر 2023 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 


وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة معلنًا دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها. 

 

تحصين 159 رأس ماشية 

 

وناشد محافظ أسيوط المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء الحفاظ على الثروة الحيوانية لافتًا إلى إستهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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من جانبه أوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط إن المديرية استعدت للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية حيث تم تشكيل لجان متنقلة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كافة مراكز المحافظة للمرور والتحرك من بيت لبيت وعلى جميع حظائر الماشية بكافة أنحاء القرى فضلًا عن المرور على محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ومزرعة كلية الزراعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط ورصد أي حالات إشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقًا للخطة الموضوعة على أن تستمر الحملة حتى الوصول إلى المستهدف لضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.

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