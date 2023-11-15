سكرتير البحيرة يعقد اجتماعا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة- اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.



جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

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وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق والطلبات التى سددت مقدم التعاقد.

أكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة، وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .

وطالب السكرتير المساعد، من رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري، وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وكذلك مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد السكرتير المساعد، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

