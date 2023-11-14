الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بدعم من ايتيدا، ويب ساميت يفتح أبوابه للمرة الرابعة أمام المشاركة المصرية

قمة ويب ساميت، فيتو
قمة ويب ساميت، فيتو

واصلت مصر ممثلة فى  هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية  مشاركتها في معرض ومؤتمر "ويب ساميت" الذي تستضيفه مدينة لشبونة بالبرتغال ويستمر حتى الخميس المقبل  الموافق 16 نوفمبر الجاري. 

 

 معرض ويب ساميت 


ويعقد معرض ويب ساميت بمشاركة 33 شركة ناشئة مصرية، بين شركات عارضة تحت الجناح المصري وأخرى زائرة.

 أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المعرض تم افتتاحه أمس الموافق 13 من نوفمبر، مشيرا الى أن ويب ساميت يعتبر أحد أكبر الفعاليات العالمية المخصصة للتكنولوجيا، ويمثل فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في الشركات المحلية، ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 70 ألف شخص و800 متحدث و900 مستثمر و300 شريك و2600 شركة ناشئة من أكثر من 160 دولة.

وتنقسم الشركات المصرية إلى شركات عارضة تحت الجناح المصري المخصَص لعرض حلول الشركات، وأخرى زائرة لفعاليات المؤتمر، كما يوجد أيضًا جناح الشركاء المخصَص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة.

وتعكس المشاركة في قمة ويب ساميت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في رحلة نموها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة.

وتُعَد هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي من خلال الجناح المصري. وكانت مصر قد شاركت في نسخة المؤتمر العام الماضي من خلال الجناح المصري الذي ضم 23 شركة ناشئة، كما شارك وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في فعاليات المؤتمر.

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تعزيز مكانة مصر الدولية 

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وأوضح خليل أن هذه المشاركة تعزز مكانة مصر الدولية في مجال ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.

 

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