120 مستفيدا ضمن حملة اقرأ، فكر لمستقبل أفضل بالبحيرة (صور)
تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " اقرأ فكر لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع.
هذا وقد قامت المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة سيف الدين الكاتب بقرية بني هلال بدمنهور حيث إستفاد من الأنشطة عدد 120 طالب وطالبة بالمراحل المختلفة.
وأشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أن الزيارة تضمنت 5 ورش عمل بعنوان إحياء التراث الأثري لمحافظة البحيرة وهي ( ورشة رسم وتلوين وورشة أشغال يدوية وورشة حكي وألعاب تفاعلية ورسم على الوجه).
ومن الجدير بالذكر أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.
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