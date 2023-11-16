سرقة مبنى حكومى فى أطفيح، وضبط عصابة مواتير المياه فى البحيرة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة مواتير المياه وشاشات الكمبيوتر من جهة حكومية بأطفيح
مديرية أمن الجيزة
ضبط (عامل، سائق) لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.
مديرية أمن البحيرة
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8 وقائع) بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.
مديرية أمن الوادى الجديد
ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة (رأسى ماشية "أبقار" بإستخدام سيارة كانت بحوزتهما) من إحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات , تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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