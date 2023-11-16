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أعلام وخيول وزفة شعبية.. الاحتفال بأول كنيسة لـ مار جرجس في المنيا يجمع المسلمين والأقباط.. والتسابيح والألحان تتصدران المشهد (فيديو وصور)

احتفالات المار جرجس
احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو

تشهد محافظة المنيا احتفالًا جماعيًا بين المسلمين والأقباط بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة لـ مار جرجس، ويُقام هذا الاحتفال سنويًا في هذا الوقت من العام، ويشارك فيه آلاف الأقباط ومئات المسلمين بالإضافة إلى بعض القادة الأقباط.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

 وتشمل الاحتفالات ثلاث قرى في مركز ملوى، وهي قرى "البياضية" و"دير أبو حنس" و"عزبة الملكية الشرقية"، ويشارك في هذه الاحتفالات حوالي 25 ألف محتفل على مدار أسبوعًا تقريبًا.

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احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

 ويتضمن البرنامج الروحي للفعاليات الصلوات المسائية التي تُقام في الكنائس التي تحمل اسم مارجرجس، وسط تدابير أمنية مشددة.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

 وتتميز قرية "البياضية" بأنها تحتفل بشكل أكبر من القرى الأخرى، وهي واحدة من القرى التي يكثر فيها الأقباط في محافظة المنيا. 

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

وعلى الرغم من ذلك، يشارك مئات المسلمين في هذه الاحتفالات، نظرًا للطابع الشعبي الذي تتمتع به وكونها فرصة للتعبير التضامني مع إخوتهم الأقباط.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

وتجدر بالإشارة، إلى أن احتفال مارجرجس هو احتفال ديني يقام في العالم القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بذكرى حياة وتضحية القديس جرجس.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

ويُعتبر القديس جرجس أحد القديسين البارزين في التقاليد المسيحية ويُعتبر رمزًا للشجاعة والإيمان.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

يتم الاحتفال بمارجرجس في العديد من البلدان، وخاصة في مصر حيث يُعتبر القديس جرجس القديس الوطني للبلاد، يتم تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات في هذا اليوم، بما في ذلك الصلوات والقداديس في الكنائس التي تحمل اسم القديس جرجس.

يحضر الأقباط هذه الصلوات والقداديس للتعبير عن تقديرهم واحترامهم للقديس مار جرجس وللتعبير عن إيمانهم الديني.

احتفالات المار جرجس بالمنيا، فيتو 

وبالنسبة لتدشين أول كنيسة، فإنها تشير إلى الحدث الذي يتم فيه افتتاح كنيسة جديدة وتكريسها للعبادة الدينية، عادةً ما تتضمن هذه المناسبة مراسم دينية واحتفالية، حيث يتجمع الأقباط والكهنة للصلاة وإقامة القداديس في المبنى الجديد، ويتم تدشين المبنى بصلاة خاصة وتكريسه للعبادة.

وتدشين أول كنيسة يعتبر حدثًا مهمًا في حياة الطائفة الدينية، حيث يتم إنشاء مكان جديد للعبادة والتجمع الديني للمؤمنين.

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