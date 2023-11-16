الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

احمي نفسك، مبادرة بمدارس الطود لحماية الأطفال من الأمراض بالأقصر

جانب من تنفيذ المبادرة،
جانب من تنفيذ المبادرة، فيتو

 نفذت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة الطود مبادرة "احمي نفسك" بمدارس الطود بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل، بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ونجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.


واستهدفت المبادرة عدة ندوات لتلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدارس والسيدات المقبلات على المكاتب والوحدات الصحية لأخذ جرعات التطعيمات لأطفالهم والشباب بمراكز الشباب.

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وشملت الندوات كيفية الوقاية والحماية من الأمراض الفيروسية وحمى الضنك ونزلات البرد والوقاية من أخطار السكريات والأملاح وشرح مبسط عن الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.  

وتحدث أحمد عبداللطيف الشناوي مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بتعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها واختصاصتها ومقر مكتب وحدة حماية الطفل وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل١٦٠٠ أو إبلاغ مكتب وحدة الحماية.

وشاركت الوحدة الفرعية  طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية في مسابقة ألعاب القوى بنات على مستوى إدارة الطود التعليمية والتي أقيمت على مدرسة مدرسة نجع مكى إسماعيل الإعدادية بمشاركة ١٠ مدارس على مستوى الإدارة، تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة.

 

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