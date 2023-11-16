الأهلي ينظم قافلة غذائية لدعم فلسطين

الأهلي، نظم النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس قافلة محملة بالمواد الغذائية وغيرها لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتولى مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عملية الإشراف على هذا القطار، وذلك في إطار حرص النادي الأهلي على دعم الأشقاء في فلسطين.

ويتعرض قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي لقصف عنيف ومستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى معاناة القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات.

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قافلة غذائية من الأهلي لدعم فلسطين، فيتو

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي خصص قبل ذلك ريع مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، لصالح الأشقاء في فلسطين.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن الوكالة الفرنسية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، أنه يمهل سكان أحياء عدة في شمال غزة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس

وأفاد التلفزيون العربي، اليوم الخميس، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شرطة الاحتلال تشتبه بثلاثة مسلحين نفذوا عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس.