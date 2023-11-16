في عيد ميلاده الـ47 مشوار إسلام الشاطر مع الأهلى

الأهلى، احتفل اليوم الخميس إسلام الشاطر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق بعيد ميلاد ال47 فهو من مواليد 16 نوفمبر من العام 1976 بمحافظة الإسكندرية.

بداية اسلام الشاطر مع كرة القدم



بدأ اسلام الشاطر مسيرته مع الساحرة المستديرة من خلال نادى الأوليمبي السكندري وبالتحديد منذ عام 1995 واستمر حتى عام 1999 الذى شهد انتقاله إلى الإسماعيلي ليبدأ رحلة من النجومية مع قلعه الدراويش الذى استطاع أن يتوج بلقب الدوري الممتاز للموسم 2002 تحت قياده فنية لمحسن صالح المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي واستمر الشاطر داخل صفوف الإسماعيلي حتى عام 2004 الذى شهد انتقاله إلى الزمالك قبل أن تتم إعارته إلى نادي اتحاد جدة السعودي الذي انتقل منه إلى صفوف النادي الأهلي.

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مشوار اسلام الشاطر مع الأهلي



انتقل اسلام الشاطر إلى النادي الاهلي في شهر يوليو من العام 2004 واستطاع تحقيق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء على مدار أربع سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء حيث توج بلقب الدوري الممتاز أربع مرات الى جانب الفوز ببطولة كأس مصر مرتين وبطولة كأس السوبر المحلى مرتين وبطولتين لدورى أبطال أفريقيا ومثلهم للسوبر الأفريقي إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مع القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2006.

رحيل اسلام الشاطر عن الأهلي

ورحل إسلام الشاطر عن الأهلي في شهر يونيو من العام 2008 لينتقل بعدها إلى حرس الحدود الذي لعب معه حتى عام 2011 ومنه انتقاله إلى نادى بتروجت الذى لعب معه على مدار موسم واحد فقط ثم أعلن اعتزاله كرة القدم.

عمله في قناة الأهلى





ويقدم اسلام الشاطر خلال الفترة الحالية برنامج البيت الكبير المذاع على فضائية النادى الأهلى.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

من ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملعب السلام يستضيف مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.