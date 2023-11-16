الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يناقش مقومات وإمكانيات الزراعة في المحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الدكتور سيد خليفة نقيب عام زراعيين مصر والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتور محمد محي الدين محمد نقيب الزراعيين بالاقصر.

وبحث المحافظ مع نقيب الزراعيين خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر جهود الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين.

كما ناقشا مقومات وإمكانيات المحافظة وأهم الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم المزارعين وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة من خلال الجهود المبذولة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.

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وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم المزارعين ورفع أسعار المحاصيل كالقمح والقصب في إطار جهود الدولة لمساندة المزارعين.

وأكد نقيب الزراعيين أن محافظة الأقصر من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا لمحصول الطماطم وهو من المحاصيل التي تدر دخلا استثنائيا بعد تجفيفها حيث أن كيلو الطماطم المجففة يتم تصديره ويباع بالعملة الصعبة مما يترتب عليه توفير العملة للبلاد.

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