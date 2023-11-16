الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة للمحاكمة بتهمة الشروع في سرقة مجوهرات بكرداسة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تقوده سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة.

وكشفت التحقيقات قيام سيدة بالتواصل مع صاحب محل مشغولات ذهبية عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بمسكنها، فقام بإرسال عاملين بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية، وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهما، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته (قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها)، ولم يتمكن الثانى من ذلك، فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على (ساعة يده وهاتفه) وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

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وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وعاطلين، مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ساعة اليد والهاتف المستولى عليهما، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

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