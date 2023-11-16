السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا ختم شعار الجمهورية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد والمتهم فيها كل من علي: حسين أحمد عبد الحافظ، وناصر عبد الحميد محمد، لأنهما قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق بورسعيد، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن زينا به المحرر ونسبوها زورا لجهة العمل مع علمهما بذلك، وهما ليسا من أرباب الوظائف الحكومية، واستعملا المحرر التوكيل رقم 6318 لسنة 2018 بأن قدماه للتوكيل الملاحي ببيانات على خلاف الحقيقة، لإصدار إذن التسليم عن مشمول بوليصة شحن باسم المجني عليها مع علمهما بأمر تزويرهما.

Advertisements

وشهد أحمد محمد رفاعي، بأن المتهم الثاني قام باستيراد بضائع من الخارج باستخدام بطاقته الافتراضية، وتزوير وكالة منسوبة إليه استخدمها المتهم الأول بتقديمها للتوكيل الملاحي، وذلك لاستلام إذن التسليم الخاص بمشمول البوليصة باسمه وصفته وكيلا عنه، وبموجب تلك الوكالة المزورة وكون البضائع المستوردة محظور استيرادها.

وشهد محمد حلمي علي العفني رائد شرطة بقسم البحث الجنائي بإدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بأن تحرياته دلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول، وذلك لتزوير المحرر التوكيل الرسمي، حيث أمداه بالبيانات المطلوب إثباتها فاصطنعها المجهول على خلاف الحقيقة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المصنع بالكامل والمنسوب صدوره لمكتب توثيق بورسعيد، واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله بأن قدماه للتوكيل الملاحي لإصدار إذن تسليم مشمول بوليصة، وعزي قصدهما من ذلك الإذن لأعمال آثاره على غير الحقيقة.

وثبت بأصل إفادة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق بورسعيد، أن التوكيل الرسمي ليس له أساس من الصحة لعدم وجود حرف أ لسنة 2018 بمكتب توثيق بورسعيد، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الثابت على مستند التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.