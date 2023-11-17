مرسيدس تطرح 6 طرازات كهربائية بالسوق المصرى خلال عام 2030

قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي لأحد الموزعين المعتمدين لـ مرسيدس بنز، إنه مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030 وتوصيات قمة المناخ COP 27، يقدم الموزع 6 طرازات من سيارة مرسيدس-بنز الكهربائية SUV وSedan.

طرازات سيارة مرسيدس-بنز الكهربائية

وتضم موديلات EQE ،EQA ،EQS، وEQB التي تتميز بباقة متكاملة تغطي خدمات ما بعد البيع لمدة 6 سنوات بدون حد أقصى للمسافة. يتمتع ملاك السيارتين EQA وEQB بضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

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وتتميز EQE وEQS بما في ذلك موديلات الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، كما توفر تجربة قيادة لا مثيل لها بتقنية خالية من الانبعاثات الكربونية.

مبيعات السيارات في شهر سبتمبر

وفي سياق آخر، تفوقت سيارات شيري على مرسيدس خلال شهر سبتمبر في مبيعات السيارات، وجاء ذلك بعد إعلان الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجموعة التأمينية على السيارات، إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصري خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد التراجع الكبير الذي شهده قطاع السيارات بنسبة كبيرة عن العام الماضي.

ترتيب مبيعات المركبات وفق الشركات في سبتمبر

ونرصد في التقرير التالي ما نشرته مجمعة التأمين الإجباري على السيارات والمرور عن ترتيب شركات السيارات في الترخيص خلال شهر سبتمبر الماضي.

1- شيري 978 مركبة.

2- شيفروليه 933 مركبة

3- هيونداى 900 مركبة.

4- سوزوكى 824 مركبة.

5- MG بعدد 739 مركبة.

6- تويوتا 599 مركبة.

7- نيسان 591 مركبة.

8- كيا 550 مركبة.

9- سكودا 546 مركبة.

10- مرسيدس 536 مركبة.