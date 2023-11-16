ضبط 3 مسجلين لحيازتهم مخدرات وسلاح بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث ألقي القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا

بعرض المعلومات علي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية كلف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بسرعة ضبط المتهم وبعد استئذان جهات التحقيق داهمت تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وبتفتيشهم عثر معهم على مديرية أمن القليوبية عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام و 2 سلاح أبيض وميزان حساس

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة وبعرضهم علي جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.

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