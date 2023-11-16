الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

طيبة التكنولوجية تستقبل وفدا من طلاب مدرسة العوامية الإعدادية للتعرف على طبيعة الدراسة

استقبال الطلاب بجامعة
استقبال الطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية،فيتو

                 

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية، وفدا من طلاب وطالبات مدرسة العوامية الإعدادية المشتركة، للتعرف على الجامعة وطبيعة الدراسة بها، وبرامجها الدراسية، تحت إشراف أمل النوبي، أخصائية اجتماعية بالمدرسة، هبة أبوالحسن، أخصائية نفسية، تحت رعاية  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.


وعرض الدكتور مصطفى صفوت، مدرس مساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لطلاب المدرسة، معلومات عن الجامعة والكليات والبرامج ونظام الدراسة بها، والفرص الوظيفية بعد التخرج، إذ تضم الجامعة كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، تشتملان على خمسة برامج دراسية هى: "تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية".

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وأجرى طلاب مدرسة العوامية، برفقة إيمان دردير، اخصائي رعاية الطلاب بالجامعة، جولة للتعرف على إمكانيات الجامعة ومنشآتها المختلفة، إذ زاروا المبنى التعليمي، والمدرجات والقاعات والفصول الدراسية المجهزة على احدث مستوى، والورش التدريبية والمعامل والمكاتب السياحية والفندقية، والمسرح وسكن الطلاب، حيث أبدى الطلاب انبارهم بما شاهدوه من مستوى راقي من التعليم التكنولوجي.

 

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