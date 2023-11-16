أخبار الأهلي، آخر تفاصيل صفقة عمر كمال، وجلسة حاسمة بين كولر وكريستو

أخبار الأهلى ، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

دوري أبطال أفريقيا، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاد الله طبيب الأهلي عبر تقنية زوم خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بملف إصابات عدد من اللاعبين مثل رضا سليم وأكرم توفيق والتونسي علي معلول.

وشهدت الجلسة حصول كولر على تقارير طبية بشأن حالة جميع المصابين وتحديد مواعيد مبدئية لإعلان جاهزيتهم.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع مسئولي الأهلي من أجل الاطمئنان على كافة التطورات الخاصة بصفقة عمر كمال عبد الواحد.

وطلب كولر قبل سفره إلى سويسرا من إدارة النادي الأهلي ضرورة حسم صفقة نجم مودرن فيوتشر وأكد حاجته لخدمات اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز وذلك في ميركاتو الشتاء القادم.

ويخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية قبل انطلاق مران الفريق يوم الاحد القادم بناء علي قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويعود الأهلي إلي تدريباته الأحد القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الجونة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

و استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة عمرو السولية لاعب الفريق للقائمة أمام ميدياما الغاني المنتظر مواجهته يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتخلص السولية لاعب الأهلي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وكشف مصدر داخل الأهلي كواليس موعد جلسة الحصول على توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل الانضمام إلي القلعة الحمراء بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال المصدر: هناك جلسة سوف تجمع عمر كمال عبد الواحد بمسئولي عقب انتهاء مشاركة اللاعب في معسكر المنتخب الوطني الحالي من أجل الحصول علي توقيعه وحسم الصفقة بشكل رسمي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي من أجل الحديث عن مستقبل اللاعب وكشف أسباب عدم الدفع به.

وعلمت فيتو ان كولر سوف يجتمع مع الضاوي كريستو الأحد القادم علي هامش تدريبات الفريق الجماعية للحديث عن أسباب عدم مشاركته في المباريات.

وينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتيجة الأشعة التي يخضع لها أكرم توفيق لاعب الفريق من أجل تحديد موعد عودته إلي التدريبات الجماعية.

ويعاني أكرم توفيق من كدمة خفيفة في الركبة أبعدته عن مباراة الجونة الأخيرة في الدوري.

كما تسلم أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقارير مصورة من لاعبي الأهلي بشأن تدريباتهم خلال فترة الراحة السلبية حيث منح الجميع برامج يتم تنفيدها خلال أيام الراحة السلبية.

وينتظر كولر الحصول علي تقرير بدني شامل عن لاعبي الأهلي قبل مران الفريق الأحد القادم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ملعب السلام يستضيف مباراة الاهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.