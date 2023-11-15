قلق في الأهلي بسبب محمد عبد المنعم

الأهلى، تسيطر حالة من القلق على مسئولى النادى الأهلى بعد طلب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تأجيل جلسة تمديد وتجديد عقده مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى شهر يناير القادم بساحل العاج.

وكان محمد عبد المنعم قد طلب تأجيل جلسة تجديد وتمديد عقده مع الأهلى بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك تحسبا لوصول عروض احترافه له من إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى الذي يأمل في خوض تجربة احترافية في أحدها.

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جدير بالذكر أن هناك أنباء إعلامية ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من إحدى أندية الدوري الألماني في ضم المدافع الدولي صاحب الـ 24 عام.

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

وقال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يتدخل خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وأضاف أن عبد المنعم طلب مناقشة تمديد عقده حتى انتهاء مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا في يناير المقبل.

وأوضح أن الخطيب سيكون له دور مهم في حسم ملف تمديد عقد اللاعب حتى ٢٠٢٧.

ملعب السلام يستضيف مباراة الأهلي و ميدياما الغاني

من ناحية أخرى أخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتي كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.