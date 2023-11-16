ممثل حملة فريد زهران: نسعى لاستخدام كافة الأدوات القانونية لإيصال برنامج مرشحنا للمواطنين

تنسيقيةشباب الأحزاب ، قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران - رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه بالرغم من أجواء الانتخابات وبداية فترة الدعاية الانتخابية؛ لا يخفى على أحد أننا متألمون لما يحدث في غزة، وهو أمر مؤسف للمشاهد التي نراها في ظل تواطؤ وصمت المجتمع الدولي، وهو أمر فرض نفسه على المشهد الانتخابي، متابعا: "ولا يفوتني شكر الدولة المصرية لما تقوم به في هذا الأمر".

Advertisements

مصر تختار رئيسها

وأضاف خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية، قائلا: "الحملة بدأت بشراكة كاملة مع حزب العدل وانضم إلينا مؤخرا حزب الإصلاح والتنمية، فهناك تشكيل حزبي معارض يدعم الحملة، وهناك عدد من الشخصيات التي تدعم الحملة وكان آخرها الدكتور حسام بدراوي الذي أعلن دعمه لحملة المرشح فريد زهران".

التنوع والشباب والمؤتمرات

وتابع: "الحملة معتمدة على التنوع والشباب والمؤتمرات التي عرضنا فيها البرنامج الانتخابي، معظمهم شباب ومتحدي إعاقة ومواطنين مصريين من مختلف الأطياف".

وأكد سالم، أن الحملة كانت حريصة على عقد لقاءات في قاعات مغلقة، إلا أنه بعد وقت ووجود استجابة جماهيرية بدأنا عقد لقاءات في الشارع كان آخرها في أسيوط، وكذلك على السوشيال ميديا، كما نسعى إلى التواصل الخارجي مع العديد من السفارات، وكذلك الخبراء والمتخصصين وعدد من اللقاءات الأخرى، متابعا: "نحرص على استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة في الحملة، ونراهن على وعي الشعب المصري في الرسالة التي يتلقاها، وباب المنافسة مفتوح مع كافة الحملات الانتخابية الأخرى".

المشاركون بالصالون

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.