تفاصيل ندوة التنسيقية عن دور المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية وفلسطين

تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"، استضاف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من نواب البرلمان، لمناقشة التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدني.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ اليوم الأول للأزمة في قطاع غزة، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشكل واضح برصد ما يحدث من انتهاكات.

Advertisements

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات المخالفة للقوانين والاتفاقيات خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع.

وأوضح أن عدد الشهداء وصل إلى ما يقرب من 10 آلاف شهيد، مشيرًا إلى أن نصفهم من السيدات والأطفال، بما يعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عقدت لقاءات مع المنظمات المصرية والعربية لتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي لقياس مدى مخالفة هذه الجرائم للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للاستفادة منها في الإجرءات التي ستتخذ دوليا ومنها ما سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه نتيجة لهذا الاجتماع، تم إعداد ملف شامل راصد لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، لمخاطبة برلمانات العالم، بما يجري على الأرض، لكشف التضليل من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب التواصل مع السلطة التنفيذية في مصر لاستخدم هذا التقرير، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اجتماعًا مع البرلمان العربي، الذي سيتقدم بملف شامل للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الموقف الرسمي في القضية الفلسطينية، واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، موضحا أن مصر متمسكة بمسألة حل الدولتين وكذلك كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر ترفض وبشدة مسألة التهجير التي يريدها الجانب الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين، لأن فيها إجهاض للقضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تعمل وبشدة على وقف كل الأعمال العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشير إلى أن المجتمع المدني، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خلال 24 ساعة، قافلة محملة بـ108 قاطرات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.

وأوضح أن القافلة انطلقت فور تعليمات الرئيس السيسي، وأنه كان هناك صعوبات من الجانب الإسرائيلي وتعنت في إدخالها، إلا أنها نجحت في الدخول رغم كافة الصعوبات.

وأكد أن مصر ساهمت بأكثر من 70% أو 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، بعد الضغط على الجانب الأمريكي لإدخال المساعدات.

قال عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن المشهد الوطني العام بما يشهده الآن من حدة واحتقان، بسبب ما يحدث في قطاع غزة، سيكون له تأثيراته على الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن هناك تخوفات وتراجع للاهتمام بانتخابات الرئاسة بسبب القضية الفلسطينية.

وأكد أن القضية الاقتصادية كانت الأكثر جاذبية لكل المصريين، لكن مع بدء الأحداث، تحولت مسائل السيادة الوطنية، لتكون اللاعب الرئيسي المؤثر في العملية الانتخابية.

وأشار قنديل، إلى أن الأحداث الحالية فرضت نفسها، والقنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في مصر، نتيجة الاحتشاد الشعبي خلف الموقف المصري الرافض للمساس بسيناء أو حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

كما أكد على أن آخر تقرير صادر عن معبر رفح، كشف أن إجمالي المساعدات التي قدمت سواء ما عبر منها أو ما لم يعبر، حتى الآن، وصل إلى 342 شحنة، أي ما يوازي 6800 طن، من بينهم 5300 طن من مصر وحدها.

وأضاف أن، الجانب الإسرائيلي، احتجب جزءًا من المساعدات التي عبرت، من بينها الطعام وكذلك المياه ومعدات إصلاح المياه.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية في مصر تقوم بضغط دولي للتوعية بطبيعة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومجرمو الحرب في قطاع غزة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.