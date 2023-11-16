الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

اختيار 82 مواطنا من الأقصر بقرعة أداء حج بيت الله الحرام

اختيار 82 مواطنا
اختيار 82 مواطنا من الاقصر بقرعة أداء حج بيت الله الحرام

 

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى 1445 هجرية – 2024 ميلادية.

والتى نظمتها مديرية أمن الأقصر تحت إشراف وزارة الداخلية، بحضور العميد محمد الشريف مدير قطاع الامن العام بمديرية أمن الأقصر، والعميد أحمد بهي مفتش الداخلية بمديرية امن الأقصر، العميد خالد الصعيدي بالإدارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والمتقدمين لقرعة الحج.

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وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مديرية الأوقاف، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة بشكل إلكترونى عن طريق الحاسب الآلى، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة.


وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للحج هذا العام 312 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، حيث وقع اختيار القرعة من بينهم على 82  شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة منهم 2 من كبار السن، و80 "للأقسام والمراكز" موزعين على مراكز المحافظة، بالإضافة إلى اختيار عدد 41  متقدم لكشف الاحتياطى، فى حالة تخلف أى حاج من الأساسيين الذين تم اختيارهم بالقرعة.


ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبهم بالدعاء لوطننا الحبيب مصر وأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، ومتمنيا للذين لم يقع عليهم الاختيار فى القرعة التوفيق فى الأعوام القادمة وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب على نيتهم لأداء فريضة الحج.

 

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