الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بغزة

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم أطراف النزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن هذا القرار يعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.

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هدن عاجلة وممتدة للقتال

ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة

يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين المجتمع الدولي السعودية

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