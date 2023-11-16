روسيا تعلن إجلاء 107 من مواطنيها في غزة ونقلهم إلى مصر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أن إجمالي 107 مواطنين روس وعائلاتهم عبروا من قطاع غزة إلى مصر أمس الأربعاء.

قافلة حافلات إلى القاهرة

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها، إن معبر رفح استمر في العمل بعد الموعد النهائي المحدد يوم الثلاثاء، ما سمح لعماله بإحضار مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصري.

وأضافت الوزارة أن المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم سيسافرون في قافلة حافلات إلى القاهرة لمواصلة سفرهم إلى موسكو.

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كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها ستقدم 21 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك منشآت الإضاءة الطارئة والمولدات والأدوية والمواد الغذائية.

جمعية الهلال الأحمر المصري

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشحنة الإنسانية توجهت من موسكو إلى مصر، وسيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى مصر، أن أول طائرة تابعة لـ وزارة الطوارئ الروسية والتي تقل على متنها 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت من مطار القاهرة إلى موسكو.

الخروج الآمن لجميع الروس

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان لها، أن العمل يستمر حاليا لضمان الخروج الآمن لجميع الروس من منطقة النزاع في غزة.

وشكرت السفارة الروسية بالقاهرة السلطات المصرية على المساعدة في إنقاذ المواطنين الروس من غزة وإعادتهم إلى روسيا.