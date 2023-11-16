الخميس 16 نوفمبر 2023
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سياسة

سؤال برلماني حول استعدادات المحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

تداعيات موجة الطقس
تداعيات موجة الطقس السيء،فيتو

توجهت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول استعدادات المحافظات في مصر لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

موجة من الطقس السيئ

 وقالت النائبة في سؤالها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية: خلال الأسابيع القليلة القادمة، من المتوقع تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، أن تشهد مصر كما هو المعتاد كل عام موجة من الطقس السيئ بين الرياح والبرق والرعد والأمطار الغزيرة، ستخلف بحيرات من المياه بارتفاع عالي بالشوارع ومنحدرات الكباري.

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الاستعداد مبكرًا لمواجهة التقلبات الجوية

 وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستعداد مبكرًا هذه المرة، فمع كل عام تخرج علينا تصريحات حكومية من مختلف الوزراء والمحافظين حول الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء، مع أول اختبار مع هطول الأمطار، نجد أنفسنا أمام كارثة، ما بين أزمة كبيرة في الشوارع الغارقة في المياه، لاسيما في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، مما يتسبب في شلل تام في الحركة، مما يدفع المسؤولين إلى تعطيل الدراسة في بعض الأحيان.

فحص مخرات السيول

 وطالبت النائبة، الجهات المعنية حالة من التأهب ورفع درجة الاستعداد، وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف، والقيام بعزل كافة أعمدة الانارة في الطرق والشوارع، لمنع تكرار حوادث كل عام، والتى تؤدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.

 الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في موسم الشتاء

 وشددت على ضرورة الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في موسم الشتاء، وتخزينها واستخدامها في وقت لاحق،  لافتة إلى أن مياه الأمطار "نعمة" وليست "نقمة" كما يرى المسؤولين الحكوميين الذين يعجزون عن مواجهتها، حيث يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية وري الحدائق الخاصة.

 

ودعت الحكومة لكشف خطة مواجهة فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة الآثار السلبية.

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وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك خطة للاستفادة من مياه الأمطار، بدلًا من هدرها في المصارف والبلاعات.

 

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التقلبات الجوية الطقس السيء موجة الطقس السىء الأمطار الشتاء فصل الشتاء

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